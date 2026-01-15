Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»

Фото: Getty Images

Американская актриса Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в фильме «Прима», пишет Deadline.

Картину снимут Лука и Алессандро Морелли. В состав актеров попали Джек Хьюстон, Бетти Гэбриел, а также обладательницы премии «Оскар» Фей Данауэй и Мира Сорвино. Дата премьеры неизвестна.

«Прима» расскажет о Марго (Пелц-Бекхэм) — преданной своему делу прима-балерине, воспитанной строгой бабушкой (Данауэй). Жизнь девушки меняется, когда руководитель ее балетной труппы женится на хореографе, которая специализируется на стиле контемпорари. После это традиции коллектива начинают разрушаться, а сама Марго пересматривает свои решения в жизни.

Никола Энн Пелц-Бекхэм — американская актриса и дочь миллиардера Нельсона Пелца. Она дебютировала в кино в рождественской комедии «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» (2006). В 2022 году вышла замуж за Бруклина Бекхэма, сына бывшего английского футболиста Дэвида Бекхэма и английской певицы и модельера Виктории Бекхэм.

