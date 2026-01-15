IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки

IKEA выпустит обновленную версию легендарной синей сумки Frakta, ставшей культовым аксессуаром для покупателей.
Ранее на сайте компании появилась информация о том, что модель будет снята с производства, что вызвало волну беспокойства у поклонников. Но позже IKEA заявила, что сумка не исчезнет из ассортимента.
Вместо этого в апреле 2026 года будет представлена ее обновленная версия. Именно поэтому на сайте и была размещена пометка о снятии текущей модели.
«Можете быть спокойны, даже если вы владелец лошади [сумку часто используют для переноски сена]», — пошутил представитель IKEA Йоаким Боргудд, отметив активную реакцию любителей конного спорта на новость.
Детали обновленной версии пока не раскрываются. Frakta была изначально выпущена в 1980-х и представляла собой желтую сумку, которая использовалась только внутри магазинов. В 1996 году IKEA представила синюю версию, которую уже можно было купить и использовать в быту.