Грейси Абрамс дебютирует в кино, в новом проекте A24 от режиссера «Babygirl»

Фото: British Broadcasting Corporation (Би-би-си)

Певица и автор песен, номинированная на «Грэмми», Грейси Абрамс дебютирует в кино, в новом проекте A24. Об этом сообщает Variety.

Ленту поставит голландская режиссер Халина Рейн, известная по проектам «Плохая девочка» и «Тела, тела, тела». Детали фильма под названием «Пожалуйста» пока не раскрываются.

Продюсировать ленту будет Дэвид Хинохоса, который в третий раз сотрудничает с Рейн. Сама режиссер также выступит продюсером через свою компанию Man Up Film, а A24, как обычно, обеспечит финансирование и производство.

Грейси Абрамс — дочь голливудского продюсера и режиссера Дж.Дж.Абрамса («Звездные войны», «Звездный путь», «Остаться в живых»). Ее дебютный альбом, «Good Riddance», принес ей номинацию на «Грэмми» как лучшему новому артисту, а второй альбом, «The Secret of Us», стал прорывом.

Синглы «Close to You» и «I Love You, I’m Sorry» покорили чарты, а трек «That’s So True» с делюкс-версии альбома поднялся на первое место в Spotify США, собрав более 100 млн стримов и войдя в топ-10 Billboard Hot 100.

