Польша перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта

Фото: Фотобанк Moscow-Live/Flickr

С 1 апреля 2026 года Польша прекратит признавать российские пятилетние заграничные паспорта (небиометрические). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульский департамент МИД России.

В связи с этим ведомство рекомендует заранее оформить новые биометрические загранпаспорта, срок действия которых составляет десять лет. В сообщении департамента подчеркивается, что после указанной даты въезд и пребывание в Польше с пятилетним паспортом будут считаться незаконными.

Актуальную информацию о категориях россиян, которым в настоящее время разрешен въезд в Польшу, можно найти на сайте посольства России в Польше в разделе «Об ограничениях на въезд в Польшу российских граждан и автомобилей».

Ранее аналогичные ограничения для владельцев небиометрических российских загранпаспортов уже ввели Дания, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония.

