Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Экскаваторы и тракторы днем 15 декабря разбирают огромный сугроб в переулке. На месте появились перекрытия. Некоторые москвичи пытаются успеть побывать на дюне до того, как она исчезнет.

© Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»
© Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»
© Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Недавно в Москву вернулась Миусская дюна — высокий сугроб, который появляется в одноименном переулке, когда сотрудники городской службы туда свозят снег с других улиц района. 

Впервые дюна возникла в 2018 году. Москвичи завели для нее собственное фан-сообщество во «ВКонтакте» и начали отмечать День дюны 18 февраля, однако с 2021 года сугроб в переулке не появлялcя.

14 января на месте вновь появившейся дюны собрались несколько десятков человек, в том числе актер Андрей Гайдулян, а на ее вершине устроили импровизированный концерт. Мероприятие продлилось полчаса: полицейские попросили горожан разойтись.
 

