Uniqlo стал самым популярным у россиян брендом зимней одежды для заказов из‑за рубежа

Фото: Jaden William/Unsplash

Uniqlo стал самым востребованным у россиян брендом зимней одежды при заказах из-за границы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование CDEK.Shopping.

Среди заказов из-за рубежа, сделанных женщинами, каждый третий предмет ― это Uniqlo. У мужчин бренд также лидирует, но его доля составляет 12,51%. 

На втором месте по популярности у мужчин U.S. Polo Assn (8,19%). Причем четыре самые популярные модели зимних курток приходятся именно на этот бренд. В мужской топ-5 также входят Nike (5,99%), Tommy Hilfiger (5,65%) и adidas (3,92%). У женщин наибольшей популярностью пользуется белая ветровка Uniqlo.

Средний чек на верхнюю одежду у мужчин составляет 18 982 рубля, а у женщин ― 17 471. Лидерами спроса стали массмаркет-бренды, а основным поставщиком ― Китай, из которого приходит 43% зимней одежды. 

Самой популярной категорией остались куртки, на которые приходится почти 50% заказов. Доля пуховиков сократилась с 32,09 до 20,33%. Самым дорогим предметом в зимнем гардеробе оказалось пальто со средним чеком 23 641 рубль. 

Согласно недавнему исследованию CDEK.Shopping, Uniqlo стал лидером по уровню потребительской ностальгии. По нему скучают 68% россиян. В тройку также входят Nike (52%) и H&M (37%). 65% жителей страны ожидают возвращения международных брендов. Такая же доля продолжает заказывать товары из-за рубежа.

