Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях

Фото: @ares_masip

Испанскую лыжницу Арес Масип и ее собаку чуть не унесло лавиной на высоте 2400 метров в Пиренеях. Об этом спортсменка рассказала в своем аккаунте в инстаграме* и опубликовала видео инцидента.

В ролике женщина падает на лыжах в снег, после чего поток начинает уносить ее вниз. Собака Масип пытается догнать свою хозяйку. В какой-то момент лавина останавливается, и лыжница и ее питомец остаются целы.

 

Видео: @ares_masip

Масип — чемпионка Каталонии по горнолыжному спорту. Во время инцидента с лавиной она поднялась на Пиренеи в районе города Симд-де-л’Ортель в Андорре. 

Спортсменка рассказала, что хорошо знает этот район, но попала в эвристическую ловушку. По словам Масип, она недооценила опасность знакомого места, которое казалось простым для лыжной прогулки. Девушка добавила, что ситуация стала для нее уроком. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

