Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях

Испанскую лыжницу Арес Масип и ее собаку чуть не унесло лавиной на высоте 2400 метров в Пиренеях. Об этом спортсменка рассказала в своем аккаунте в инстаграме* и опубликовала видео инцидента.



В ролике женщина падает на лыжах в снег, после чего поток начинает уносить ее вниз. Собака Масип пытается догнать свою хозяйку. В какой-то момент лавина останавливается, и лыжница и ее питомец остаются целы.



