Роль Кратоса в сериале «God of War» получил Райан Херст

Райан Херст, звезда «Сынов анархии», исполнит роль Кратоса в сериале «God of War». Об этом объявил стриминг Prime Video.
Кратос ― главный герой серии игр и предстоящего шоу, которым занимаются Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios. Официальное описание героя гласит: «Кратос — спартанец по рождению и бог по своей природе. Воспитанный в воинственной культуре, он поднялся до уровня военачальника и служил своей родине, пока однажды не заключил роковую сделку с Аресом, греческим богом войны, и не отдал свою душу в обмен на победу в битве».
Сериал будет следовать сюжету двух последних игр God of War, в которых появился десятилетний сын Кратоса — Атрей. Вместе они отправятся в путешествие, чтобы развеять прах жены и матери, Фэй. В ходе приключений Кратос учит сына, как стать лучшим богом, а Атрей пытается научить отца быть более человечным.
Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Рональд Д.Мур («Чужестранка», «Ради всего человечества»). Проект получит сразу два сезона, сейчас идут кастинг и препродакшен.
Херст уже принимал участие во вселенной «God of War» ― он озвучивал Тора в игре God of War: Ragnarök. За эту работу актера номинировали на премию BAFTA.
Широкой аудитории Херст лучше всего известен по роли Опи Уинстона в байкерской драме FX «Сыны анархии» (создатель — Курт Саттер). Воссоединившись с Саттером, актер сыграл одну из главных ролей в недавно вышедшем сериале Netflix «Покинутые» — он исполнил роль Майлза Олдертона.
Среди других заметных работ Херста — роли в сериалах «Ходячие мертвецы», «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов», «Тайное общество мистера Бенедикта», «Босх» и «Мотель Бейтсов».