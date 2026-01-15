Роль Кратоса в сериале «God of War» получил Райан Херст

Кратос ― главный герой серии игр и предстоящего шоу, которым занимаются Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios. Официальное описание героя гласит: «Кратос — спартанец по рождению и бог по своей природе. Воспитанный в воинственной культуре, он поднялся до уровня военачальника и служил своей родине, пока однажды не заключил роковую сделку с Аресом, греческим богом войны, и не отдал свою душу в обмен на победу в битве».