Облачная погода, гололедица и температура до –10 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье 15 января. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
«Температура воздуха в Москве составит от 6 до 8 градусов мороза, по области от минус 5 до минус 10 градусов. Ветер слабый», — говорится в сообщении. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.
До конца недели погода в городе не изменится, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода». Вероятность осадков минимальна.
Недавно стало известно, что в столице будут рекордные морозы во второй половине января. Пик похолодания придется на 20–21 января.
В Москве спрогнозировали пасмурную погоду без осадков до конца недели
Фото: Новосильцев Артур/агентство «Москва»
