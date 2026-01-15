В Москве спрогнозировали пасмурную погоду без осадков до конца недели

Облачная погода, гололедица и температура до –10 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье 15 января. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.



«Температура воздуха в Москве составит от 6 до 8 градусов мороза, по области от минус 5 до минус 10 градусов. Ветер слабый», — говорится в сообщении. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.



До конца недели погода в городе не изменится, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода». Вероятность осадков минимальна.



Недавно стало известно, что в столице будут рекордные морозы во второй половине января. Пик похолодания придется на 20–21 января.