Жители и гости Петербурга выпили 17 тыс. чашек чая в очереди в Эрмитаж на праздниках

Государственный Эрмитаж в дни новогодних каникул принял более 150 тыс. посетителей и раздал около 17 тыс. чашек чая гостям, ожидавшим очереди. Статистика опубликована в телеграм-канале музея.
Сотрудники отметили, что пропускная способность модуля безопасности на главном входе доходила до 1,7 тыс. человек в час. Очередь растянулась до Александровской колонны. Из-за того, что в Эрмитаже по нормам безопасности не может находиться больше 7 тыс. человек одновременно, всем желающим раздавали чай.
На праздники пришелся один из бесплатных дней посещения Эрмитажа — 7 января. В Рождество в музей пришли около 18 тыс. человек. При этом 6 января, в обычный день, Эрмитаж посетили больше людей, чем в день бесплатного посещения — 21 тыс. человек.
В сентябре в Эрмитаже заявили, что вводят бесплатный вход для всех посетителей на восемь праздничных дней в году. Бесплатно посетить музей можно будет также в День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День космонавтики (12 апреля), День музеев (18 мая), День учителя (5 октября), День народного единства (4 ноября). 1 сентября, в День знаний, комплекс также сделает бесплатным вход для школьников, студентов, курсантов, аспирантов и интернов.
С 1 декабря Эрмитаж поднял цены на билеты. Их базовая стоимость для взрослых посетителей теперь составляет 700 рублей. Таким образом, главный музей Петербурга сравнялся по базовому тарифу с Третьяковской галереей и Русским музеем.