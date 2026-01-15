Сервис отправки посылок через ПВЗ Wildberries стал доступен по всей России

Wildberries подключил к сервису отправки посылок все ПВЗ России, сообщила пресс-служба компании. Сначала он работал в тестовом режиме только на 100 пунктов выдачи.



Максимальный вес отправления — 25 килограмм. Оформить посылки через сервис WB Track можно в приложении маркетплейса или в пункте выдачи. В приложении это могут сделать пользователи, которые открыли счет в «WB Банке» и прошли идентификацию через «Госуслуги».



Недавно стало известно, что Wildberries откроет отель в Египте. С 15 февраля в Шарм-эль-Шейхе начнет работу 4-звездочный WB Travel Dreams Vacation.

