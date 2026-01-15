Сервис отправки посылок через ПВЗ Wildberries стал доступен по всей России

Netflix может выпустить новые сериалы по вселенной «Бриджертонов»
«Пятерочка» запустила игру-симулятор для будущих директоров магазина
В Москве спрогнозировали пасмурную погоду без осадков до конца недели
Жители и гости Петербурга выпили 17 тыс. чашек чая в очереди в Эрмитаж на праздниках
Вышел трейлер «Man on the Run» — документалки о Поле Маккартни
У нового «Голого пистолета» не будет сиквела
Ozon запустит собственный бренд уходовой косметики
Николас Галицин снимется в фильме Брайана Уэлша. Его спродюсирует Стивен Содерберг
У Эмилии Кларк произошел нервный срыв после окончания «Игры престолов»
Prime Video показал трейлер ленты «Блеф» с Приянкой Чопрой Джонас и Карлом Урбаном
Автор «Сирен» и «Хранителей» создаст для Netflix фильм «The 99’ers» с Эмили Бейдер
Создатель «Игры в кальмара» запустит для Netflix новый сериал
Британец изобрел мусорный бак, который разгоняется до 88 км/ч
Мэттью МакКонахи зарегистрировал товарные знаки на видео с его участием, чтобы противостоять ИИ
Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии
Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро
Завирусившуюся Злую королеву уволили из Диснейленда после восьми лет работы
США приостанавливают выдачу иммиграционных виз россиянам
Блогер раскрыл «секретную формулу» Coca-Cola
Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи
В Москве в 2025 году солнце светило 1676 часов — на 4% меньше нормы
В «Читай-городе» назвали книги, которые чаще покупали в подарок на Новый год
Адам Сэндлер пообещал сняться как минимум в 50 фильмах до «выхода на пенсию»
«Карандаш-фест» запустил конкурс плакатов для второго фестиваля в Старице
Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября
Вышел трейлер третьего сезона «Эйфории»
«Момент» с Charli XCX выйдет в британских и ирландских кинотеатрах 20 февраля
Звезда «Уэнсдей» Хантер Дуэн рассказал, что съемки 3-го сезона начнутся через несколько дней

Сервис отправки посылок через ПВЗ Wildberries стал доступен по всей России

Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва»

Wildberries подключил к сервису отправки посылок все ПВЗ России, сообщила пресс-служба компании. Сначала он работал в тестовом режиме только на 100 пунктов выдачи.

Максимальный вес отправления — 25 килограмм. Оформить посылки через сервис WB Track можно в приложении маркетплейса или в пункте выдачи. В приложении это могут сделать пользователи, которые открыли счет в «WB Банке» и прошли идентификацию через «Госуслуги». 

Недавно стало известно, что Wildberries откроет отель в Египте. С 15 февраля в Шарм-эль-Шейхе начнет работу 4-звездочный WB Travel Dreams Vacation.
 


 


 

