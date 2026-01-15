У нового «Голого пистолета» не будет сиквела

Режиссер нового «Голого пистолета» Акива Шаффер рассказал, что у картины, скорее всего, не будет сиквела. Причиной стало слияние Paramount и Skydance. «Мы не планируем еще один фильм», — сказал Шаффер.
Продюсер Эрика Хаггинс добавила, что у создателей есть идея, каким бы могло быть продолжение, если бы его хотели снять. Однако из-за смены владельца Paramount релиз вряд ли состоится.
Фильм вышел 1 августа. За месяц кассовые сборы ленты по всему миру превысили 95 млн долларов. В «цифре» лента появилась 2 сентября.
Главную роль лейтенанта полиции, детектива Фрэнка Дребина-мл., сына персонажа Лесли Нильсена из оригинального фильма 1988 года, сыграл Лиам Нисон. По сюжету вместе с напарником Эдом Хокеном-мл. (Пол Уолтер Хаузер) он расследует ограбление банка и самоубийство программиста Саймона Девенпорта. Благодаря сестре покойного Бетт (Памела Андерсон) Дребин-мл. понимает, что два этих дела связаны между собой, после чего выходит на след миллионера Ричарда Кейна (Дэнни Хьюстон).
Лента наполнена отсылками к оригинальной трилогии. Дребин-мл. общается с портретом отца, стоящим в Зале славы полицейского отряда, где коллеги также почитают своих легендарных родителей.
Проект находился в разработке с 2013 года. Вместо Нисона в нем должен был сыграть Эд Хелмс. Режиссером картины выступил Акива Шаффер, известный по музыкальным скетчам «SNL» в составе Lonely Island, а продюсером — создатель «Гриффинов» и «Теда» Сет МакФарлейн.