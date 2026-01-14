Netflix может выпустить новые сериалы по вселенной «Бриджертонов»

«Нам очень понравился проект „Королева Шарлотта“. Это был небольшой взгляд на отдельную историю любви, которая разворачивалась на протяжении эпизодов, и я думаю, мы сумели поймать то, что откликнулось людям. Так что мы обсуждаем некоторые другие проекты. Надеюсь, какие‑то новости появятся», — сказал Верика.