Netflix может выпустить новые сериалы по вселенной «Бриджертонов»

Режиссер и исполнительный продюсер сериала «Бриджертоны» Том Верика поделился на премьере четвертого сезона, что Netflix может выпустить несколько новых спин-оффов шоу. Об этом написал Deadline.
Кинематографист не стал вдаваться в подробности, но дал понять, что новые проекты могут расширить вселенную франшизы. Спин-оффы могут рассказать больше о уже ранее представленных персонажах «Бриджертонов», добавил он.
«Нам очень понравился проект „Королева Шарлотта“. Это был небольшой взгляд на отдельную историю любви, которая разворачивалась на протяжении эпизодов, и я думаю, мы сумели поймать то, что откликнулось людям. Так что мы обсуждаем некоторые другие проекты. Надеюсь, какие‑то новости появятся», — сказал Верика.
В центре потенциальных шоу окажутся герои, к которым аудитория испытывала симпатию. «Но опять же, мы обсуждаем разные варианты, и самое замечательное в таком большом актерском составе — это множество историй, в которые можно погрузиться», — подчеркнул продюсер.
«Бриджертоны» вышли на экраны в 2020 году и рассказали об аристократической семье, живущей в Лондоне времен Регентства. Первый сезон рассказал историю любви Дафны Бриджертон, второй — Энтони Бриджертона, третий — Колина Бриджертона.
Сериал получил один спин-офф — «Королева Шарлотта». Он вышел между вторым и третьим сезонами основного шоу. В данный момент «Бриджертоны» готовятся к релизу четвертого сезона, посвященного Бенедикту Бриджертону. Первая часть новых эпизодов выйдет 29 января на Netflix, вторая — 26 февраля.
«Бриджертоны» уже продлили на пятый и шестой сезоны. Они будут посвящены Элоизе и Франческе Бриджертонам, но какой сезон расскажет о какой из сестер — неизвестно. Шоураннер Джесс Браунелл пока не раскрывает эту информацию.