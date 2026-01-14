Николас Галицин снимется в фильме Брайана Уэлша. Его спродюсирует Стивен Содерберг

Продюсер фильма «Гамнет» Лиза Маршалл анонсировала свой новый проект — детективный триллер режиссера Брайана Уэлша, в котором главную роль исполнит Николас Галицин («Идея тебя», «Золушка»). Об этом написал Collider.
Проект под названием «Возвращение Стэнли Этвелла» спродюсирует Стивен Содерберг. Съемки его начнутся в конце марта. Действие в фильме развернется в 1959 году. О сюжете картины пока сообщается немного.
Известно, что Галицин сыграет наследника дворянского титула, который таинственным образом возвращается в семейный дом после десятилетнего отсутствия. Главную женскую роль в ленте исполнит Мариса Абела.
По словам Маршалл, после работы над этим фильмом она займется сериалом для Netflix, съемки которого пройдут в Австралии. Ее коллега по «Гамнету» Пиппа Харрис же будет продюсировать проект о The Beatles Сэма Мендеса и очередной сезон исторического сериала «Вызовите акушерку».
«Гамнет» — масштабный проект оскароносного режиссера Хлои Чжао, рассказывающий о жизни Уильяма Шекспира. В центре истории — трагедия, которую великий поэт и драматург пережил вместе с женой, когда от болезни умер их сын Гамнет. После нее Шекспир написал, возможно, свое лучшее произведение — «Гамлета».
Российские кинокритики назвали «Гамнета» в числе лучших фильмов 2025 года. С ними согласились представители Голливудской ассоциации иностранной прессы: «Гамнет» получил «Золотой глобус» как лучший фильм (драма) года.