Prime Video показал трейлер ленты «Блеф» с Приянкой Чопрой Джонас и Карлом Урбаном

Кадр: Prime Video/YouTube

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер фильма «Блеф», в котором снялись Приянка Чопра Джонас и Карл Урбан. Проект выйдет на стриминговом сервисе 25 февраля.

Чопра сыграла в картине бывшую пиратку, которая покончила с морскими приключениями и обзавелась семья. Однако прошлое однажды начинает преследовать ее, и тогда героиня вспоминает обо всех своих умениях.

Видео: Prime Video/YouTube

Она дает отпор морским разбойникам, которые мечтают поквитаться с ней, и бросается в бега. Женщине приходится скрываться от экс-возлюбленного и его команды и защищать не подозревавших о ее прошлом детей.

Действие ленты разворачивается на Карибах в конце XIX века. Режиссером фильма выступил Фрэнк Э. Флауэрс. Продюсерами «Блефа» стали братья Руссо.

