Автор «Сирен» и «Хранителей» создаст для Netflix фильм «The 99'ers» с Эмили Бейдер

Актриса Эмили Бейдер из ромкома «Отпуск на двоих» снимется в фильме «The 99'ers», который создаст Николь Касселл, известная по сериалам «Сирены» и «Хранители». Об этом сообщил Deadline.
Бейдер сыграет бывшую звезду футбола Мию Хамм. Спортсменка входила в женскую сборную США, которая выиграла чемпионат мира в 1999 году. Участницы команды одержали победу над сборной Китая в драматической серии пенальти.
Хамм признана одной из величайших футболисток, которая помогла женскому футболу стать широко известным и популярным. Карьера девушки началась в 1987 году в возрасте всего 15 лет.
Хамм дважды была лучшей футболисткой мира по версии FIFA. В 2007 году ее включили в Национальный зал славы футбола. Многократная чемпионка мира и олимпийская чемпионка, сегодня она — совладелица клубов Los Angeles и Angel City.
Касселл напишет сценарий фильма о грандиозном успехе Хамм и ее коллег вместе с Кэти Лавджой, Даной Стивенс и Питером Хеджесом. Продюсерами проекта станут Лиза Часин, Хейли Стул, Росс Гринберг, Марла Мессинг, Джилл Мазурски и Криста Смит. Ленту выпустит Netflix.