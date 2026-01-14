Создатель «Игры в кальмара» запустит для Netflix новый сериал

Netflix заказал производство сериала «Дилер» (The Dealer) у студии Firstman Хвана Дон Хека ― создателя «Игры в кальмара». Об этом сообщает Deadline.
Степень участия самого Дон Хека пока не уточняется. Проект станет режиссерским дебютом Чхве Чжон Хвана — оператора-постановщика фильмов «Контрабандистки», «Ветеран», «Война цветов» и «Воры».
В центре сюжета окажется опытная дилерша в казино по имени Гонхва. Ее планы на свадьбу внезапно рушатся из-за мошенничества с жильем. Девушка оказывается вынуждена окунуться в криминальный мир, чтобы применить там свои способности в азартных играх ― и все-таки дойти до алтаря.
Главную роль исполнит Чон Со Мин, звезда сериала «Алхимия душ». С ней на экране появятся Рю Сын Бом, Ли Су Хек и Рю Кен Су, который сыграет детектива и жениха Гонхва.