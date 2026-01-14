Блогер раскрыл «секретную формулу» Coca-Cola
Автор «Сирен» и «Хранителей» создаст для Netflix фильм «The 99'ers» с Эмили Бейдер
Британец изобрел мусорный бак, который разгоняется до 88 км/ч
Мэттью МакКонахи зарегистрировал товарные знаки на видео с его участием, чтобы противостоять ИИ
Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии
Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро
Завирусившуюся Злую королеву уволили из Диснейленда после восьми лет работы
США приостанавливают выдачу иммиграционных виз россиянам
Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи
В Москве в 2025 году солнце светило 1676 часов — на 4% меньше нормы
В «Читай-городе» назвали книги, которые чаще покупали в подарок на Новый год
Адам Сэндлер пообещал сняться как минимум в 50 фильмах до «выхода на пенсию»
«Карандаш-фест» запустил конкурс плакатов для второго фестиваля в Старице
Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября
Вышел трейлер третьего сезона «Эйфории»
«Момент» с Charli XCX выйдет в британских и ирландских кинотеатрах 20 февраля
Звезда «Уэнсдей» Хантер Дуэн рассказал, что съемки 3-го сезона начнутся через несколько дней
Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности до 46-го места
Создатели «Мадагаскара» рассказали о возможном продолжении франшизы
Вышел новый трейлер документалки об Элвисе Пресли
Фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» выйдет в российский прокат
Эмилия Кларк призналась, что покончила с жанром фэнтези после «Игры престолов»
В сети обсуждают возможность появления Леди Гаги в роли Мираж в экранизации «Суперсемейки»
По «Девушке с татуировкой дракона» выйдет сериал
Калифорнийский стартап откроет первый в истории отель на Луне к 2032 году
Опрос: 52% мужчин и 37% женщин хотят влюбиться в 2026 году
В Эстонии ошибка в законе отменила налог для онлайн-казино
Судью в «Марти Великолепном» озвучивает Роберт Паттинсон

Создатель «Игры в кальмара» запустит для Netflix новый сериал

Фото: Taylor Hill/Getty Images

Netflix заказал производство сериала «Дилер» (The Dealer) у студии Firstman Хвана Дон Хека ― создателя «Игры в кальмара». Об этом сообщает Deadline.

Степень участия самого Дон Хека пока не уточняется. Проект станет режиссерским дебютом Чхве Чжон Хвана — оператора-постановщика фильмов «Контрабандистки», «Ветеран», «Война цветов» и «Воры».

В центре сюжета окажется опытная дилерша в казино по имени Гонхва. Ее планы на свадьбу внезапно рушатся из-за мошенничества с жильем. Девушка оказывается вынуждена окунуться в криминальный мир, чтобы применить там свои способности в азартных играх ― и все-таки дойти до алтаря. 

Главную роль исполнит Чон Со Мин, звезда сериала «Алхимия душ». С ней на экране появятся Рю Сын Бом, Ли Су Хек и Рю Кен Су, который сыграет детектива и жениха Гонхва. 

Финальный сезон «Игры в кальмара» вышел в июне 2025 года и разделил зрителей. «Афиша Daily» включила третий сезон в список лучших зарубежных сериалов первой половины 2025-го.

