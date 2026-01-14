Создатель «Игры в кальмара» запустит для Netflix новый сериал

В центре сюжета окажется опытная дилерша в казино по имени Гонхва. Ее планы на свадьбу внезапно рушатся из-за мошенничества с жильем. Девушка оказывается вынуждена окунуться в криминальный мир, чтобы применить там свои способности в азартных играх ― и все-таки дойти до алтаря.