Британец изобрел мусорный бак, который разгоняется до 88 км/ч

Идея создать скоростной мусорный бак пришла Уолхеду в голову несколько лет назад, когда он стоял в своем переполненном гараже. Майкл говорил другу, что хочет изобрести что-то новое, но чтобы это было «не больше мусорного бака на колесах», поскольку иначе места в гараже не хватит. Во время пандемии ковида Уолхед узнал о рекорде Дженнингса и решил собрать собственный бак с мотором.