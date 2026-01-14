Блогер раскрыл «секретную формулу» Coca-Cola
Автор «Сирен» и «Хранителей» создаст для Netflix фильм «The 99'ers» с Эмили Бейдер
Создатель «Игры в кальмара» запустит для Netflix новый сериал
Мэттью МакКонахи зарегистрировал товарные знаки на видео с его участием, чтобы противостоять ИИ
Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии
Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро
Завирусившуюся Злую королеву уволили из Диснейленда после восьми лет работы
США приостанавливают выдачу иммиграционных виз россиянам
Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи
В Москве в 2025 году солнце светило 1676 часов — на 4% меньше нормы
В «Читай-городе» назвали книги, которые чаще покупали в подарок на Новый год
Адам Сэндлер пообещал сняться как минимум в 50 фильмах до «выхода на пенсию»
«Карандаш-фест» запустил конкурс плакатов для второго фестиваля в Старице
Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября
Вышел трейлер третьего сезона «Эйфории»
«Момент» с Charli XCX выйдет в британских и ирландских кинотеатрах 20 февраля
Звезда «Уэнсдей» Хантер Дуэн рассказал, что съемки 3-го сезона начнутся через несколько дней
Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности до 46-го места
Создатели «Мадагаскара» рассказали о возможном продолжении франшизы
Вышел новый трейлер документалки об Элвисе Пресли
Фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» выйдет в российский прокат
Эмилия Кларк призналась, что покончила с жанром фэнтези после «Игры престолов»
В сети обсуждают возможность появления Леди Гаги в роли Мираж в экранизации «Суперсемейки»
По «Девушке с татуировкой дракона» выйдет сериал
Калифорнийский стартап откроет первый в истории отель на Луне к 2032 году
Опрос: 52% мужчин и 37% женщин хотят влюбиться в 2026 году
В Эстонии ошибка в законе отменила налог для онлайн-казино
Судью в «Марти Великолепном» озвучивает Роберт Паттинсон

Британец изобрел мусорный бак, который разгоняется до 88 км/ч

Фото: Guinness World Records

Британский изобретатель Майкл Уолхед создал самый быстрый мусорный бак на колесах и попал в Книгу рекордов Гиннесса. 

Его разработка смогла разогнаться в контрольном заезде до 88 километров в час, на целых 16 километров в час опередив предыдущий рекорд, установленный еще одним британцем Энди Дженнингсом в 2021 году. По словам изобретателя, теоретически максимальная скорость его контейнера — 125 километров в час. В будущем он хочет улучшить свое достижение. 

Идея создать скоростной мусорный бак пришла Уолхеду в голову несколько лет назад, когда он стоял в своем переполненном гараже. Майкл говорил другу, что хочет изобрести что-то новое, но чтобы это было «не больше мусорного бака на колесах», поскольку иначе места в гараже не хватит. Во время пандемии ковида Уолхед узнал о рекорде Дженнингса и решил собрать собственный бак с мотором. 

«В декабре я обнаружил в гараже запасной двигатель от мотоцикла Suzuki — он остался после того, как я продал байк, — и решил: почему бы не сделать это сейчас. Много вечеров я тренировался на низких скоростях, потому что с устойчивостью реально проблемы, но в день заезда все окупилось», ― поделился изобретатель.

По сути, внутри бака Уолхеда спрятан небольшой трицикл с мотоциклетным мотором. Когда изобретатель садится внутрь, его колени упираются в переднюю стенку, а двигатель так близко расположен к ноге, что прожигает подошву обуви. Руль, которым Уолхед управляет и тормозит, оказывается между ног. 

Свое изобретение британец назвал Dukes of Hazardous Waste («Дюки из Опасных Отходов»), в честь автомобиля из сериала «Дюки из Хаззарда».

Майкл Уолхед известен созданием эксцентричных транспортных средств. Среди его прошлых изобретений ― велосипед-тандем в виде двухъярусной кровати и сверхбыстрый чемодан, на котором можно ездить. 

