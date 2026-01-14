Блогер раскрыл «секретную формулу» Coca-Cola
Завирусившуюся Злую королеву уволили из Диснейленда после восьми лет работы

Фото: sabrinavonb

Актрису Сабрину фон Б., исполнявшую роль Злой королевы из «Белоснежки» в Диснейленде в Калифорнии, уволили после восьми лет работы. Причиной могла стать ее популярность в соцсетях, написал People.

27-летняя артистка стала известной благодаря остроумным беседам с посетителями парка развлечений. Сабрина так вжилась в роль, что отпускала колкие замечания прохожим — точно в духе ее героини.

Видео с участием Злой королевы стали вирусными, и люди по всему миру мечтали столкнуться с диснеевской злодейкой. Но сама компания Disney, как поделилась Сабрина, хотела защитить волшебство и не раскрывать личность сотрудницы в сети.

По словам актрисы, она до последнего не признавалась публично, что играет антагонистку из «Белоснежки». Сабрина не хотела, чтобы ее популярность в сети затмила образ персонажа.

«Это страшно, поскольку Disney хочет защитить магию, и я скажу, что сама защищала магию на протяжении всего времени до самого конца, я никогда не выходила и не заявляла „Это я“ или что‑то в этом духе, пока они не расстались со мной. И тогда я рассказала публично обо всем», — отметила она.

Артистка подчеркнула, что для нее было честью воплотить в жизнь диснеевскую злодейку в комическом ключе и дарить людям радость. «Я чувствую, что то, что я делаю, меняет мир к лучшему», — призналась фон Б.

«Я отношусь к этому очень серьезно, ведь эти истории, которые я создала для людей, останутся с ними на долгие годы, и, надеюсь, помогут им полюбить злодеев, встать на их сторону, а не просто бояться их», — добавила Сабрина.

Теперь актриса намерена продолжить творческую карьеру за пределами Диснейленда и «с головой погрузиться в свое ремесло». Она надеется, что будет выступать на Бродвее.

