Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро

Суд в Ташкенте оштрафовал местного жителя на 1,23 миллиона сумов (около 8000 рублей) за ложный вызов полиции. Мужчина позвонил с жалобой на президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и попросил принять заявление. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.