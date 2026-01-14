Блогер раскрыл «секретную формулу» Coca-Cola
Мэттью Макконахи зарегистрировал товарные знаки на видео и аудио с его участием, чтобы противостоять
Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро
Завирусившуюся Злую королеву уволили из Диснейленда после восьми лет работы
США приостанавливают выдачу иммиграционных виз россиянам
Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи
В Москве в 2025 году солнце светило 1676 часов — на 4% меньше нормы
В «Читай-городе» назвали книги, которые чаще покупали в подарок на Новый год
Адам Сэндлер пообещал сняться как минимум в 50 фильмах до «выхода на пенсию»
«Карандаш-фест» запустил конкурс плакатов для второго фестиваля в Старице
Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября
Вышел трейлер третьего сезона «Эйфории»
«Момент» с Charli XCX выйдет в британских и ирландских кинотеатрах 20 февраля
Звезда «Уэнсдей» Хантер Дуэн рассказал, что съемки 3-го сезона начнутся через несколько дней
Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности до 46-го места
Создатели «Мадагаскара» рассказали о возможном продолжении франшизы
Вышел новый трейлер документалки об Элвисе Пресли
Фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» выйдет в российский прокат
Эмилия Кларк призналась, что покончила с жанром фэнтези после «Игры престолов»
В сети обсуждают возможность появления Леди Гаги в роли Мираж в экранизации «Суперсемейки»
По «Девушке с татуировкой дракона» выйдет сериал
Калифорнийский стартап откроет первый в истории отель на Луне к 2032 году
Опрос: 52% мужчин и 37% женщин хотят влюбиться в 2026 году
В Эстонии ошибка в законе отменила налог для онлайн-казино
Судью в «Марти Великолепном» озвучивает Роберт Паттинсон
Девочка-подросток превращается в бобра в тизере мультфильма Pixar «Прыгуны»
Кифер Сазерленд задержан по подозрению в нападении на водителя такси
Hasbro выпустил карточную «Монополию» по «Кей-поп-охотницам на демонов»

Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии

Фото: Paras Griffin/Getty Images

Две бывшие сотрудницы Хулио Иглесиаса обвинили 82-летнего певца в сексуализированном насилии. Об этом сообщает испанское издание elDiario.

Женщины подали на заявление Иглесиаса в прокуратуру Национального суда по обвинениям в сексуализированном насилии и торговле людьми. Обе истицы (в статье их упоминают под псевдонимами Лаура и Ребека) работали в 2021 году в резиденциях певца на Карибах и Багамах. 

Лаура среди прочего рассказывает, что Иглесиас поцеловал ее в губы и против ее воли трогал грудь, сжимая соски до боли. Ребека, в свою очередь, говорит, что испанский артист, которому тогда было 77 лет, часто вызывал ее к себе в комнату после окончания рабочего дня, где совершал проникновения пальцами без ее согласия. 

«Наше обращение в суд — это послание всем пострадавшим от действий этого человека, Хулио Иглесиаса: говорите и верьте в правосудие. Поймите, что это случилось не только с вами. Этот человек делает такое уже много лет», — заявила Лаура.

В ходе трехлетнего расследования журналисты собрали показания 15 бывших сотрудников, работавших на Иглесиаса с конца 1990-х по 2023 год. Женщины рассказывали в том числе о напряженной атмосфере, сложившейся из-за вспыльчивого характера певца, и строгой иерархии персонала. 

Представители Иглесиаса и лейбл Sony, выпускавший записи певца, отказались от комментариев.

