Блогер раскрыл «секретную формулу» Coca-Cola

Научно-популярный блогер Зак Армстронг утверждает, что смог максимально точно воссоздать Coca-Cola. Подробное видео о проделанной работе он опубликовал на своем ютуб-канале LabCoatz. Менее чем за неделю ролик набрал 4,5 млн просмотров и почти 20 тыс. комментариев.
Для воссоздания популярного напитка Армстронг использовал продвинутое лабораторное оборудование, в том числе масс-спектрометры. Эти устройства позволили разложить Coca-Cola на отдельные химические соединения. Оттолкнувшись от этих данных, ютубер получил основу для экспериментов и затем «месяцами» постоянно подстраивал состав, пытаясь довести рецепт до идеала.
Блогер выяснил, что 99% напитка — это стандартные ингредиенты вроде сахара, фосфорной кислоты и кофеина, однако неуловимый вкусовой профиль держится на сложной смеси эфирных масел. Анализ показал, в частности, наличие альфа-терпинена из цитрусовых, циннамальдегида из корицы и специфических соединений, которые встречаются в мускатном орехе и кориандре.
Важный прорыв произошел, когда блогер обнаружил в составе винные танины и «декокаинизированный» экстракт листьев коки, которые придают напитку фирменное сухое, слегка вяжущее послевкусие. Последний компонент LabCoatz заменил легальной альтернативой ― маслом чайного дерева.
По словам блогера, приготовленный им сироп химически строго идентичен настоящему. Итоговый напиток Армстронг назвал Lab-Cola. На разработку рецепта ушел почти год.
Блогер провел слепые дегустации, участники которых не смогли отличить домашнюю версию колы от магазинной, а некоторым копия даже понравилась больше.