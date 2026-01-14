Создатели «Мадагаскара» рассказали о возможном продолжении франшизы
Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Ольга Галактионова стала новым директором Третьяковской галереи. 
Пушкинский музей возглавила Екатерина Проничева. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своих соцсетях.

Любимова отметила, что под руководством Галактионовой были созданы такие крупные выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», а также «ДК СССР» — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С.Лихачева.

Галактионова окончила факультет истории искусств Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также режиссерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС). В качестве автора, продюсера и менеджера участвовала во многих культурных проектах. С 2009 года Ольга руководила компанией «Галактика», организующей театральные фестивали и кинопроизводство, а с июля 2021-го по 2025 год возглавляла РОСИЗО, после чего стала руководителем Пушкинского музея.

Екатерина Проничева окончила юридический факультет МГУ и факультет искусств МГУ. Работала юристом, занималась адвокатской практикой.  В марте 2012 года стала первым заместителем главы Департамента культуры города Москвы Сергея Капкова.  

© Александр Авилов/Агентство «Москва»

В 2013–2014 годах занималась обновлением музейных фондов и контролем ввоза-вывоза культурных ценностей в должности главы департамента культурного наследия Министерства культуры России. Среди прочего курировала создание виртуального Государственного музея нового западного искусства, коллекции которого передали ГМИИ имени А.С.Пушкина.

С апреля 2014 года занимала пост первого заместителя генерального директора ОАО «ВДНХ». Под руководством Проничевой были созданы несколько музеев (павильон «Космос», музей славянской письменности «Слово», интерактивный комплекс «Буран»). 

С 2018 по 2022 год трудилась в должности председателя Комитета по туризму города Москвы. После этого получила пост генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

