США приостанавливают выдачу виз россиянам

Еще весной 2021 года посольство США в Москве заявило о сокращении штата на 75% и прекращении обработки виз для большинства россиян (исключение ― дипломаты). С тех пор гражданам РФ приходится проходить интервью и подаваться на американскую визу в третьих странах. Посольство США предлагает им подавать заявление на визу в Варшаве или Астане.