Блогер раскрыл «секретную формулу» Coca-Cola
Мэттью Макконахи зарегистрировал товарные знаки на видео и аудио с его участием, чтобы противостоять
Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии
Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро
Завирусившуюся Злую королеву уволили из Диснейленда после восьми лет работы
Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи
В Москве в 2025 году солнце светило 1676 часов — на 4% меньше нормы
В «Читай-городе» назвали книги, которые чаще покупали в подарок на Новый год
Адам Сэндлер пообещал сняться как минимум в 50 фильмах до «выхода на пенсию»
«Карандаш-фест» запустил конкурс плакатов для второго фестиваля в Старице
Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября
Вышел трейлер третьего сезона «Эйфории»
«Момент» с Charli XCX выйдет в британских и ирландских кинотеатрах 20 февраля
Звезда «Уэнсдей» Хантер Дуэн рассказал, что съемки 3-го сезона начнутся через несколько дней
Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности до 46-го места
Создатели «Мадагаскара» рассказали о возможном продолжении франшизы
Вышел новый трейлер документалки об Элвисе Пресли
Фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» выйдет в российский прокат
Эмилия Кларк призналась, что покончила с жанром фэнтези после «Игры престолов»
В сети обсуждают возможность появления Леди Гаги в роли Мираж в экранизации «Суперсемейки»
По «Девушке с татуировкой дракона» выйдет сериал
Калифорнийский стартап откроет первый в истории отель на Луне к 2032 году
Опрос: 52% мужчин и 37% женщин хотят влюбиться в 2026 году
В Эстонии ошибка в законе отменила налог для онлайн-казино
Судью в «Марти Великолепном» озвучивает Роберт Паттинсон
Девочка-подросток превращается в бобра в тизере мультфильма Pixar «Прыгуны»
Кифер Сазерленд задержан по подозрению в нападении на водителя такси
Hasbro выпустил карточную «Монополию» по «Кей-поп-охотницам на демонов»

США приостанавливают выдачу иммиграционных виз россиянам

Приостановка коснется только иммиграционных виз. Fox News отредактировал новость, и теперь в ней говорится, то Госдеп перестанет оформлять лишь иммиграционные визы, а не туристические.

Госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию, сообщает Fox News. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.

Так Госдеп хочет ужесточить меры против заявителей, которых считают вероятными получателями социальной помощи за счет государства. Помимо России в перечень стран входят Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен.

«Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока Госдепартамент пересматривает процедуры обработки иммиграционных заявлений, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые будут получать пособия и социальные выплаты», — заявил представитель Госдепартамента Томми Пигготт.

Исключения из новых правил будут «очень ограниченными» и возможны только после того, как заявителя проверят на риск стать получателем государственной социальной помощи в США.

Еще весной 2021 года посольство США в Москве заявило о сокращении штата на 75% и прекращении обработки виз для большинства россиян (исключение ― дипломаты). С тех пор гражданам РФ приходится проходить интервью и подаваться на американскую визу в третьих странах. Посольство США предлагает им подавать заявление на визу в Варшаве или Астане. 

В 2024 фискальном году (с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го) россиянам выдали 59 000 неиммиграционных виз и 5000 иммиграционных. Всего граждане стран Европы и бывшего СССР получили за этот период более 1 млн американских виз.  

