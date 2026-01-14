«Карандаш-фест» запустил конкурс плакатов для второго фестиваля в Старице

Участникам предлагают представить, какими были бы афиши у Карандаша, если бы он жил в 2026 году. В дизайне необходимо использовать актуальный логотип фестиваля и слоган «Для всех детей, которые устали быть взрослыми». Нужно также указать имена четырех потенциальных хедлайнеров: театр клоунов «Микос», уличный театр «Высокие братья», Тверской театр кукол, театр «Комик-Трест», «Театр имени Которого Нельзя Называть». Плакат должен быть вертикальным формата А0.