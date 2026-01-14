Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности до 46-го места

В октябре 2025 года российский паспорт опустился на 50-е место, но теперь вернулся на 46-е. Такую же позицию он занимал в начале 2025 года. Сейчас российский паспорт делит эту позицию с турецким: гражданам обеих стран доступны для безвизового посещения 113 направлений.