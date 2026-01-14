Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности до 46-го места

В 2026 году российский паспорт занял 46-е место в глобальном рейтинге силы паспортов Henley & Partners. Позиция рассчитывается по количеству стран, куда разрешен въезд без визы.
Второй год подряд на первом месте — Сингапур: граждане этой страны могут посещать без визы 192 страны. Вторую строчку делят Япония и Южная Корея с 188 безвизовыми направлениями. Большинство остальных мест в первой десятке занимают европейские государства. На последнем месте находится Афганистан, чьи граждане могут въехать без визы лишь в 24 страны.
В ноябре 2025 года Еврокомиссия запретила выдавать россиянам новые многоразовые шенгенские визы — теперь для каждой поездки необходимо получать новое разрешение.
Недавно было подписано соглашение о взаимной отмене виз с Мьянмой, позволяющее гражданам обеих стран находиться на территории друг друга до 30 дней. Возможно, скоро для россиян появится и безвиз с Саудовской Аравией: правительство России уже одобрило проект соглашения. После его подписания соглашения граждане обеих стран смогут находиться на территории друг друга без виз до 90 дней в течение года.