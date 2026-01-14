Эмилия Кларк призналась, что покончила с жанром фэнтези после «Игры престолов»

Эмилия Кларк рассказала, что больше не снимается в фильмах жанра фэнтези после 8 лет работы в сериале «Игра престолов» на HBO. Актриса исполняла роль Дейенерис Таргариен, также известную как Мать драконов.
«Вряд ли вы когда-нибудь еще увидите меня верхом на драконе или даже в одном кадре с драконом», — сказала Кларк.
Актриса отметила, что это была всего лишь ее третья профессиональная роль, которая в 22 года сделала ее одной из самых известных актрис в мире. «У меня никогда не было времени остановиться и обдумать смысл всего этого», — сказала она.
Кларк, получившая четыре номинации на премию «Эмми» за роль Дейенерис, до сих пор вспоминает, как ее впечатлил финальный сезон «Игры престолов». Там ее героиня сошла с ума и превратилась в одну из главных злодеек. Убийство Дейенерис — кульминация финала шоу.
Ранее Кларк уже говорила, что понятия не имела о таком повороте сюжета и была потрясена, когда прочитала финальный сценарий. «Что, что, что, ЧТО?!» — показала Кларк свою реакцию на смерть Дейенерис. «Потому что это произошло совершенно неожиданно. Я была ошеломлена. Совершенно не ожидала такого. Я плакала. И пошла на прогулку. Вышла из дома, взяла ключи и телефон и вернулась с мозолями на ногах. Я не возвращалась пять часов. Я думала: „Как я это выдержу?“» — сообщила актриса.
После этого она позвонила маме, чтобы та ее успокоила: «Я задавала маме и брату очень странные вопросы. Они говорили: „Зачем ты нас об этом спрашиваешь? Что ты имеешь в виду, считая Дейенерис хорошим человеком? Зачем ты задаешь нам этот вопрос? Почему тебя волнует, что люди думают о Дейенерис? С тобой все в порядке?“»
Как отмечают в Variety, зрители «Игры престолов» были в основном возмущены тем, насколько поспешным показалось превращение Дейенерис в Безумную Королеву в финальном сезоне. В 2020 году Кларк рассказала The Sunday Times, что ее раздражало, что сериал отдавал приоритет зрелищным сценам, а не диалогам и проработке персонажей. Год спустя на вопрос The Hollywood Reporter, смирилась ли она с «Игрой престолов» и ее концовкой, актриса ответила, что да. «Думаю, мне понадобится до 90 лет, чтобы объективно оценить „Игру престолов“, потому что в ней слишком много меня», — пояснила тогда Кларк.
15 января выходит телесериал «Пони», в котором Кларк играет Би, жену агента разведки, которая внезапно сама становится шпионкой. Премьера состоится на Peacock.
Недавно звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон признался, что его «по-настоящему разозлила» петиция, в которой фанаты шоу требовали переснять его финал.