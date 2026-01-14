Эмилия Кларк призналась, что покончила с жанром фэнтези после «Игры престолов»

Как отмечают в Variety, зрители «Игры престолов» были в основном возмущены тем, насколько поспешным показалось превращение Дейенерис в Безумную Королеву в финальном сезоне. В 2020 году Кларк рассказала The Sunday Times, что ее раздражало, что сериал отдавал приоритет зрелищным сценам, а не диалогам и проработке персонажей. Год спустя на вопрос The Hollywood Reporter, смирилась ли она с «Игрой престолов» и ее концовкой, актриса ответила, что да. «Думаю, мне понадобится до 90 лет, чтобы объективно оценить „Игру престолов“, потому что в ней слишком много меня», — пояснила тогда Кларк.