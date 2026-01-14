В сети обсуждают возможность появления Леди Гаги в роли Мираж в экранизации «Суперсемейки»

В социальных сетях и на тематических форумах обсуждается возможное участие Леди Гаги в роли Мираж в гипотетической экранизации анимационного фильма «Суперсемейка» в формате игрового кино.
Несмотря на отсутствие официальных комментариев со стороны Disney и Pixar, фан-сообщество активно поддерживает эту идею, опираясь на актерский диапазон и харизму Гаги. Первые обсуждения начались после публикации в X (бывший Twitter), где пользователь предположил, что Гага могла бы стать идеальной кандидатурой на роль Мираж. После этого Pop Hub со ссылкой на голливудских инсайдеров сообщил, что Гага все же ведет переговоры о роли.
Вскоре тема распространилась на другие площадки, включая сайты фан-кастинга, где энтузиасты предлагали свои варианты актерского состава для потенциальной игровой адаптации. Поклонники отмечают, что Леди Гага благодаря ролям в фильмах «Звезда родилась» и «Дом Gucci» доказала способность воплощать сложные, многогранные персонажи.
На данный момент Disney и Pixar не анонсировали разработку игровой версии «Суперсемейки». Студии традиционно хранят подобные планы в секрете до момента утверждения сценария, режиссера и ключевого актерского состава. Поэтому любые обсуждения кастинга остаются на уровне фан-предположений.