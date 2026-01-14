В сети обсуждают возможность появления Леди Гаги в роли Мираж в экранизации «Суперсемейки»
Калифорнийский стартап откроет первый в истории отель на Луне к 2032 году

Фото: GRU

Калифорнийский стартап Galactic Resource Utilization Space (GRU) объявил о планах открыть первый в мире лунный отель к 2032 году.

Компания уже запустила сайт для бронирования. Всем желающим необходимо внести предоплату в размере 1 млн долларов, чтобы войти в число первых космических туристов.

В заявлении GRU сообщается, что для реализации проекта будет использована запатентованная система жилых модулей и автоматизированный процесс преобразования лунного грунта в прочные конструкции. Строительство планируется начать в 2029 году, после получения необходимых регуляторных разрешений.

Основной аудиторией отеля станут участники предыдущих коммерческих космических полетов и состоятельные пары, ищущие эксклюзивное место для медового месяца. Основатель GRU, 21-летний выпускник Калифорнийского университета Скайлер Чан, заявил, что космический туризм — это ключевой шаг к созданию «лунной экономики» и превращению человечества в межпланетную цивилизацию.

«Если мы преуспеем, миллиарды людей смогут родиться на Луне и Марсе и испытать красоту жизни за пределами Земли», — отметил Чан. Проект уже привлек инвестиции от венчурных фондов, ранее поддерживавших SpaceX и другие технологические компании. Инициатива также созвучна планам NASA по созданию постоянной базы на Луне в рамках программы освоения космоса.

