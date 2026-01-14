Мицки намекнула на выход нового материала, запустив интерактивную телефонную линию и загадочный сайт

На сайте представлен имитирующий iPhone экран, на котором в режиме реального времени отображаются уведомления о звонках и сообщениях от поклонников. Еще на нем указан телефонный номер, при звонке на который можно услышать автоответчик с голосом Мицки: «Привет, это Мицки. Вы дозвонились до „Дома Тэнси“. Сейчас никто не может подойти к телефону, но, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала».