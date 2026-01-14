В сети обсуждают возможность появления Леди Гаги в роли Мираж в экранизации «Суперсемейки»
По «Девушке с татуировкой дракона» выйдет сериал
Калифорнийский стартап откроет первый в истории отель на Луне к 2032 году
Опрос: 52% мужчин и 37% женщин хотят влюбиться в 2026 году
В Эстонии ошибка в законе отменила налог для онлайн-казино
Судью в «Марти Великолепном» озвучивает Роберт Паттинсон
Девочка-подросток превращается в бобра в тизере мультфильма Pixar «Прыгуны»
Hasbro выпустил карточную «Монополию» по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Бойфренд Кейли Куоко внезапно исчезает в поезде в трейлере «Vanished»
Мишель Уильямс снимется в новом фильме Дэмиена Шазелла
Шоураннером второго сезона «Мистера и миссис Смит» станет Анна Оуян Менч
Илон Маск рассказал, что путешествия в другие звездные системы могут стать реальностью
В России с 2027 года запретят свободный найм работников-иностранцев
Высота снега в Москве 13 января приблизилась к рекорду 1942 года
Генетические тесты стали бесплатными для россиян, которые хотят стать родителями
Кронштадтскую новогоднюю ель признали лучшей в России
Убийца вновь звонит Нив Кэмпбелл в новом тизере «Крика-7»
A24 опубликовала пробы Одессы Эзайон на роль в «Марти Великолепном»
Дэниела Стерна из «Один дома» обвинили в склонении к проституции
«Афиша» и «Зарядье» при поддержке «Сбера» провели серию культурных мероприятий
Кит Харингтон признался, что его разозлила петиция о пересъемке финала «Игры престолов»
«Я сейчас расплачусь»: для слепого гитариста разработали уникальный усилитель со шрифтом Брайля
BTS анонсировали мировой тур
Вышел четвертый тизер фильма «Мстители: Судный день»
Вышел трейлер ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
14% россиян собираются уволиться после праздников
Главный мем «Золотого глобуса» разгадан: Леонардо Ди Каприо говорил о k-pop
ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой

Кифер Сазерленд задержан по подозрению в нападении на водителя такси

Фото: Republic Pictures

В США задержали актера Кифера Сазерленда по подозрению в нападении на водителя такси. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на американскую полицию.

По данным правоохранителей, актер сел в такси, после чего напал на водителя и угрожал ему. Пострадавший не получил серьезных травм.

Сазерленд был освобожден под залог в размере 50 тыс. долларов через несколько часов после задержания. Судебное заседание по его делу назначено на 2 февраля. Представители актера пока не прокомментировали произошедшее.

Кифер Сазерленд — сын ушедшего из жизни актера Дональда Сазерленда. Кифер известен по таким фильмам, как «Телефонная будка», «Останься со мной» и «Коматозники», а также по сериалу «24 часа».

Расскажите друзьям