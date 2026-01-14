В сети обсуждают возможность появления Леди Гаги в роли Мираж в экранизации «Суперсемейки»
Hasbro выпустил карточную «Монополию» по «Кей-поп-охотницам на демонов»

Netflix и Hasbro выпустили карточную игру Monopoly Deal по мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов». Комплект уже доступен на Amazon по цене 12,99 доллара (1023 рубля).

Как и в классической «Монополии», игрокам нужно собрать несколько полных наборов карт — но вместо улиц это предметы, которые необходимы участницам группы Huntr/x для успешного концерта. Валютой служат карты фанатов. Победителем становится тот, кто первым соберет три полных набора карт. Партия длится около 15 минут, игра рассчитана на игроков от 8 лет.

Весной 2026 года в рамках коллаборации Hasbro и Netflix также поступят в продажу плюшевые игрушки и другие аксессуары по вселенной фильма.

В центре сюжета «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.

В конце 2025 года Netflix сообщил, что «Кей-поп-охотниц на демонов» посмотрели более 500 млн человек. Эта картина — самый просматриваемый полнометражный проект в истории стриминга. На недавнем «Золотом глобусе» мультфильм победил в номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня» («Golden»).

