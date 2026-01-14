Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Первое профессиональное образование получил в Ташкентском театрально-художественном институте им. А.Н.Островского. После его окончания несколько лет выступал на сцене Ташкентского русского драматического театра им. М.Горького.