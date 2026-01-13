В «Художественном» в январе будут отмечать столетие «Броненосца „Потемкина“» Сергея Эйзенштейна

В московском кинотеатре «Художественный» в январе будут отмечать 100-летний юбилей легендарной картины «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзенштейна. Об этом «Афише Daily» сообщили представители площадки.
18 января в «Художественном» вновь покажут знаковую киноработу, которую считают одним из лучших фильмов всех времен. Зрители увидят версию 1976 года, восстановленную на киностудии «Мосфильм» под руководством Дмитрия Васильева, Сергея Юткевича и Наума Клеймана.
После этого в кинотеатре проведут серию других мероприятий, приуроченных к 128-летию Эйзенштейна. Они будут проходить вплоть до весны.
«В „Художественном“ мы покажем еще несколько фильмов Сергея Эйзенштейна. Каждый из них — выдающийся пример социалистического авангардизма и кинематографической выразительности, обновившей язык кино и до сих пор изучаемой во всех киношколах мира», — прокомментировал программный директор «Художественного» Стас Тыркин.
22 января, к примеру, гости кинотеатра смогут посмотреть фильм «Стачка» 1924 года — первую полнометражную работу кинематографиста о забастовке, начавшейся с самоубийства рабочего. Перед показом ленты пройдет встреча с режиссером Алексеем Германом-младшим, который сейчас работает над фильмом «Эйзенштейн».
Полный перечень событий, посвященных Эйзенштейну, пока не опубликован. Обновления будут появляться на сайте «Художественного» и в соцсетях.