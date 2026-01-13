Бойфренд Кейли Куоко внезапно исчезает в поезде в трейлере «Vanished»

На ютуб-канале MGM+ опубликовали трейлер сериала «Vanished» с Кейли Куоко в главной роли. Актриса из «Бортпроводницы» и «Теории Большого взрыва» сыграла в проекте девушку Элис, находящуюся в отношениях на расстоянии.
Возлюбленные отправляются в романтическое путешествие в Марсель, и героиня признается, что хотела бы построить совместную жизнь с бойфрендом. Но парень внезапно пропадает прямо во время поездки на поезде.
Девушка, как указывает синопсис шоу, оказывается втянутой в паутину интриг и опасностей. Она раскрывает шокирующие секреты о мужчине, которого, как ей каалось, она знала.
«„Vanished“ — это захватывающая история, в которой переплетаются любовь и предательство на фоне завораживающих европейских пейзаже», — сообщается в описании проекта.
Сериал выйдет 1 февраля на стриминговом сервисе MGM+. В нем, помимо Куоко, появятся Сэм Клафлин, Карин Виард, Маттиас Швайгхефер, Симон Абкарян и Дар Зузовский. Всего в шоу будет четыре эпизода.
Авторами проекта выступили Дэвид Хилтон и Престон Томпсон. Режиссером стал Барнаби Томпсон. Среди исполнительных продюсеров — Куоко, Томпсоны, Джеймс Клейтон, Дэвид Коссе, Стюарт Форд и другие.