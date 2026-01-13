Американская актриса Мишель Уильямс снимется в новом фильме Дэмьена Шазелла, создателя «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости». Об этом сообщил Deadline.
В актерский состав проекта войдут также Киллиан Мерфи и Дэниел Крейг. По информации инсайдеров, действие картины развернется в тюрьме. Съемки планируют начать в 2026 году.
Шазелл выступит в фильме режиссером, сценаристом и сопродюсером. Дистрибьютором ленты станет Paramount Pictures.
Уильямс ранее получила премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в мини-сериале или телефильме. Награду ей принес проект «Умираю, как хочу секса». За это же шоу актриса была номинирована на «Эмми».
На киноэкране артистку можно было увидеть в драме «Фабельманы» Стивена Спилберга в 2022 году. За эту роль Уильямс удостоилась пятой номинации на «Оскар».