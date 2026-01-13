Илон Маск рассказал, что путешествия в другие звездные системы могут стать реальностью

SpaceX ставит своей целью путешествия в другие звездные системы. Об этом сказал создатель компании Илон Маск на выступлении в Техасе, сообщает NDTV.



«Мы хотим сделать „Звездный путь“ реальностью. То, что сегодня кажется научной фантастикой, однажды станет научным фактом», — сказал он. Маск допустил, что люди даже могут встретить инопланетян.



Недавно предприниматель поделился, что однажды заплатил так много налогов, что сломал компьютер чиновников. «Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы обработать данные», — пояснил он.