Николас Кейдж сыграет в боевике «Лучшие блины в округе»

Американский актер Николас Кейдж («Собиратель душ», «Семьянин») снимется в боевике «Лучшие блины в округе». Об этом сообщил Deadline.
Картину поставит режиссер Кен Санзел по собственному сценарию. Ее действие развернется в течение одной ночи в закусочной небольшого городка, которая становится центром смертельной перестрелки.
Кейдж сыграет красноречивого афериста с опасным прошлым. Партнерами актера по фильму будут Джастин Лонг («Варвар») и Шелли Хенниг («Убрать из друзей»). Последней достанется роль официантки, хранящей некие тайны.
Съемки проекта уже начались, они проходят в Арканзасе. Продюсерами фильма выступают Раджа Коллинз, Эдуард Осипов из Beno Films, Эрик Бреннер, Нико Фоменко и Р. Уэсли Сиерк III из Caliwood Pictures.
Среди исполнительных продюсеров — Джон Д. Стрейли, Одра Грициус, Джина Панебьянко, Лэнс Кавас, Ахмед С. Бумрод и Юджин Прусс из Caliwood, а также Надин де Баррос из Fortitude International.