A24 опубликовала пробы Одессы Эзайон на роль в «Марти Великолепном»

Эзайон исполняет роль Рейчел Мизлер — сотрудницы зоомагазина, у которой завязывается роман с главным героем, Марти Маузером в исполнении Тимоте Шаламе («Дюна»). Его образ основан на судьбе реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. В картине, помимо Шаламе и Эзайон, также играют Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Фрэн Дрешер («Няня») и Tyler The Creator — это кинодебют артиста.