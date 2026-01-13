«Афиша» и «Зарядье» при поддержке «Сбера» провели серию культурных мероприятий

Генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров так говорит о сотрудничестве с «Зарядьем»: «Это партнерство — синергия высочайшей музыкальной экспертизы и нашей уникальной компетенции как эксперта лайфстайла и одного из лидеров театрально-концертного билетного рынка. Наша общая задача — создавать события, где безупречная организация и глубина содержания обеспечивают зрителю комплексный опыт на всех этапах мероприятия: от удобной покупки билетов и бронирования до приятных эмоций непосредственно в зале».