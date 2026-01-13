Музыканты южнокорейской группы BTS анонсировали мировой тур. Он продлится больше года, пишет NME.
Группа посетит страны Азии, Европы, Северной и Южной Америки, а также Австралию. Тур начнется в апреле этого года с нескольких концертов в Кояне (Южная Корея) и Токио (Япония).
Всего запланировано 79 выступлений, места проведения некоторых из них станут известны позднее. Шоу будет проходить на круглой сцене с обзором на 360 градусов.
Недавно BTS подтвердили дату выхода нового альбома — 20 марта. Это будет первый полноценный релиз коллектива за почти четыре года. После альбома «Proof» 2022 года участники группы взяли паузу в совместной деятельности для прохождения обязательной военной службы.