Музыканты южнокорейской группы BTS анонсировали мировой тур. Он продлится больше года, пишет NME.



Группа посетит страны Азии, Европы, Северной и Южной Америки, а также Австралию. Тур начнется в апреле этого года с нескольких концертов в Кояне (Южная Корея) и Токио (Япония).



Всего запланировано 79 выступлений, места проведения некоторых из них станут известны позднее. Шоу будет проходить на круглой сцене с обзором на 360 градусов.





