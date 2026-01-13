Дэниела Стерна из «Одного дома» обвинили в склонении к проституции
«Я сейчас расплачусь»: для слепого гитариста разработали уникальный усилитель со шрифтом Брайля

Фото: @asfvision

Британская компания Victory Amps изготовила уникальный ламповый усилитель со шрифтом Брайля для слепого гитариста Энтони Ферраро. Об этом музыкант рассказал в инстаграме*.

В ролике, который гитарист опубликовал в соцсети, он распаковывает посылку и оказывается шокирован, когда узнает, что внутри. «Я сейчас расплачусь», ― говорит Ферраро.

На усилителе от Victory Amps он находит шрифт Брайля, которым обозначены все настройки панели управления. В комплекте с усилителем приложено письмо, в котором сотрудники компании рассказали, как бросили себе вызов и решили прийти на помощь слепому музыканту.

Видео: @asfvision

По словам Ферраро, он знал, что Victory Amps хотят ему что‑то отправить, но не представлял, что именно. «Примерно под конец прошлого года я хотел немного изменить звук на своей электрогитаре, и Victory Amps предложили сделать для меня нечто особенное. Я понятия не имел, что сейчас открою. Честно говоря, это один из лучших подарков, которые я когда‑либо получал. Сказать, что я расплакался, когда открыл, — не будет ложью», ― пояснил музыкант в подписи к посту.

«Я слепой всю жизнь, и музыка была одной из немногих вещей, из‑за которых мне казалось, что я не слепой, — пока я не сталкивался со своим оборудованием или не был вынужден просить кого‑то помочь мне повернуть ручку или настроить гитару. Когда я нащупал шрифт Брайля на этом усилителе, мой мир мгновенно изменился. Впервые в жизни я смог сделать все сам», ― продолжил гитарист.

В 2010 году The Guardian со ссылкой на исследование Focus on Music 2 писала, что 48% слепых детей проявляют значительный интерес к повседневным звукам — против 13% детей со стопроцентным зрением. Для многих музыка становится мощным инструментом: она помогает справляться со слепотой, общаться и раскрывать творческий потенциал. Пять лет спустя другое исследование показало, что музыка занимает важное место в жизни людей, которые слепы или имеют слабое зрение.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

