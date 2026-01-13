Вышел трейлер ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич

«Мне кажется, что наш фильм — это какое‑то новое поколение ромкомов. Мы выходим на День святого Валентина, и мне кажется, этот фильм с одинаковым удовольствием могут посмотреть и те, у кого в отношениях все хорошо, и те, у кого разбито сердце», ― отметила Бортич.