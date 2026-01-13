Генетические тесты стали бесплатными для россиян, которые хотят стать родителями

С 2026 года россияне, которые хотят завести ребенка, могут бесплатно пройти генетические тестирования на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП). Об этом ТАСС рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.



Исследования ПГТ-М и ПГТ-СП рекомендуются людям с высоким риском рождения ребенка с наследственными патологиями. Теперь они добавлены в ОМС.



Ранее ТАСС сообщил, что российские власти намерены разработать программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности. В течение 2026 года Минздрав должен подготовить предложения о расширении неонатального скрининга и представить доклад в кабмин.