14% россиян собираются уволиться после праздников

14% работающих россиян планируют уволиться после новогодних праздников. Каждый пятый из них собирается сначала взять отпуск. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование Level Group.
Еще 25% россиян пока не приняли окончательное решение об уходе из компании, но присматриваются к вакансиям и оценивают рынок. 60% считают, что сейчас не лучшее время менять работу.
Треть респондентов планируют после новогодних каникул сразу взять отпуск, чтобы продлить отдых и восстановиться перед рабочими буднями. При этом 13% хотели бы уйти в отпуск, но им запретило руководство.
Прошедшие 12-дневные новогодние каникулы стали для россиян самыми продолжительными за последние 12 лет. Повторение столь длинных зимних праздников возможно только через 6 лет — в 2032 году.