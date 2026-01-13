ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой

Ранее 86% респондентов называли трудным материнство. Большинство опрошенных (72%) отметили, что отцы принимали активное участие в их воспитании.



«Хороший отец в представлении россиян — не просто зарабатывает деньги для семьи», — говорится в телеграм-канале ВЦИОМа. Согласно результатам исследования центра, общество ожидает от отца активного участия в жизни ребенка наравне с матерью, выполнения роли воспитателя, эмоционально доступного родителя и авторитетного наставника. Кроме того, он должен давать чувство безопасности.



Недавно стало известно, что российские мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем взрослым дочерям. В среднем совершеннолетние сыновья получают от матери cуммы на 10% больше, чем дочери, и на 3% чаще.