Президент Южной Кореи и премьер Японии сыграли на барабанах песню из «Кей-поп-охотниц на демонов»

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и премьер-министр Японии Санаэ Такаити вместе исполнили на барабанах песни «Dynamite» группы BTS и «Golden» из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов». Об этом сообщает Korean Times.

Мероприятие прошло после переговоров в японской Наре и было призвано показать близость и сотрудничество двух стран. Корейские композиции прозвучали на ударной установке японского бренда Pearl.

Санаэ Такаити увлекается игрой на барабанах с юности. Будучи студенткой, она даже выступала в хеви-метал-группе. Премьер-министр Японии научила Ли Чжэ Мёна игре на инструменте. После выступления он признался: «Сегодня я осуществил мечту всей своей жизни. С самого детства я хотел играть на барабанах».

В конце 2025 года Netflix сообщил, что «Кей-поп-охотниц на демонов» посмотрели более 500 млн человек. Эта картина — самый просматриваемый полнометражный проект в истории стриминга. На недавнем «Золотом глобусе» мультфильм победил в номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня» («Golden»).

В центре сюжета «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.

Netflix