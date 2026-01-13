Издательство Popcorn Books объявило о закрытии

Издательство Popcorn Books закрывается. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсетях.
«Мы очень благодарны всем, кто был с нами на протяжении этих 7 лет: авторам, партнерам и, конечно, вам, дорогие читатели. Именно ваша поддержка помогала нам продолжать работать в любых условиях, даже когда едва хватало сил. Но мы всегда находили силу в вас», — говорится в прощальном сообщении издательства.
Popcorn Books было зарегистрировано в Москве в 2018 году, в ноябре 2023 года оно сменило регистрацию на Петербург. Издательство специализировалось на выпуске молодежной литературы («young adult»).
Проблемы у Popcorn Books начались после публикации романа «Лето в пионерском галстуке» Елены Прокашевой* и Екатерины Дудко* в 2021 году. Книгу сняли с продажи после принятия закона о запрете пропаганды гомосексуальных отношений в 2022 году.
В апреле 2024 года в Петербурге было ликвидировано юрлицо ООО «Попкорн Букс». В 2025 году троих сотрудников издательства обвинили в «организации деятельности экстремистской организации» из-за «пропаганды ЛГБТ**». В сентябре Росфинмониторинг внес руководителя издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова в перечень террористов и экстремистов.
«Спасибо, что создавали историю вместе с нами и, даже когда эта история приняла трагичный оборот, не отвернулись от нас. Мы каждый день думаем о тех, с кем работали много лет и очень переживаем за них. Если хотя бы одна из наших книг останется у вас на полке, в памяти или в сердце, все было не зря», — отмечается в посте.
* Елена Прокашева и Екатерина Дудко признаны Минюстом РФ иностранными агентами.
** Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.