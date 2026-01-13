«Литфонд» выставит на торги роман Достоевского «Бесы» 1935 года издания и фото потомков Сталина

15 января аукционный дом «Литфонд» представит каталог редких книг, автографов, фотографий и исторических документов. Будут показаны уникальные свидетельства культурной и интеллектуальной истории: от запрещенных советских изданий и рукописей золотого века до частных архивов и картографических памятников XVII столетия.
Центральное место в коллекции занимает одно из самых загадочных и мифологизированных изданий советской эпохи — роман Федора Достоевского «Бесы». Он вышел в 1935 году в издательстве Academia под редакцией и со вступительной статьей литературного критика Льва Гроссмана, а также с предисловием Петра Парадизова и офортами Сарры Шор.
Речь идет о первом томе из планировавшегося двухтомного издания, которое было остановлено еще на стадии печати. Экземпляр напечатан без суперобложки, которая так и не была изготовлена. Формально книга подписана в печать 20 декабря 1934 года, однако, как указывал исследователь запрещенной советской книги Арлен Блюм, тираж не вышел за пределы сигнальных экземпляров.
«Судьба этого издания стала отражением идеологического давления эпохи. После анонса в „Литературной газете“ 20 января 1935 года в „Правде“ появился фельетон Давида Заславского „Литературная гниль“, где роман был публично заклеймен как контрреволюционный. Попытка Максима Горького вступиться за публикацию не изменила решения: печать была остановлена, отпечатанные экземпляры уничтожены», — рассказали в «Литфонде».
Книга сохранилась, по имеющимся данным, примерно в десяти экземплярах. На одном из прошлых аукционов «Литфонда» аналогичный экземпляр был продан за 3 400 000 рублей, а текущая ставка на предстоящих торгах составляет 1 200 000 рублей.
С рукописной традицией русской литературы первой половины XIX века соотносится другой важный лот — рукописный сборник «Собрание разных стихотворений», датируемый 1840-ми годами. Сборник включает 186 листов и выполнен преимущественно одним каллиграфическим почерком на бумаге с водяными знаками 1838 и 1839 годов.
В нем представлены тексты Александра Пушкина: от «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана» до лирики, а также произведения Василия Жуковского, князя Дмитрия Кропоткина, Аполлона Майкова и других авторов. Ценность сборника определяется редкостью подобных рукописей вообще и тем обстоятельством, что он был создан при жизни Жуковского и всего через несколько лет после гибели Пушкина. Стартовая ставка — 100 000 рублей.
Музыкальная история начала XX века представлена комплектом из шести фотооткрыток с автографами крупнейших фигур европейского и русского музыкального мира: Федора Шаляпина, Руджеро Леонкавалло, Леопольда Ауэра, Цезаря Кюи, Клода Дебюсси и Гюстава Шарпантье. Часть автографов адресована Николаю Телешову — писателю и организатору знаменитого московского кружка «Среда».
Особенно выделяется фотография Шаляпина с ироничной надписью от имени Мефистофеля, датированной 25 февраля 1900 года: «Мой совет: до обручения не целуй его! Мефисто. Александре Яковлевне Димаро-Симанович. Федор Шаляпин. 25/II 1900 г. Москва». Подобные ансамбли автографов, объединенные общим адресатом и временным контекстом, встречаются на рынке крайне редко. Винтажная фотоколлекция оценивается на старте в 180 000 рублей.
Частную, семейную историю XX века продолжает фотоальбом из архива потомков Иосифа Сталина — дочери Светланы Аллилуевой и ее детей. Альбом, включающий 76 снимков 1940–1980-х годов, сосредоточен прежде всего на жизни Иосифа Аллилуева, внука Сталина, от младенчества до зрелых лет. Здесь запечатлены эпизоды жизни на сталинской даче, семейные сцены, школьные и юношеские годы, свадьбы, а также редкие изображения самой Светланы Аллилуевой, в том числе периода ее жизни в Англии. В альбом вошли и фотографии Надежды Аллилуевой, Василия Сталина, Екатерины Джугашвили и няни Александры Бычковой. Провенанс лота подтвержден происхождением из архива семьи Аллилуевых. Стартовая ставка установлена на уровне 150 000 рублей.
К числу исторических раритетов относится также карта Московии, созданная по материалам, связанным с именем царевича Федора Годунова, и выгравированная голландским картографом Гесселем Герритсом. Гравюра первой половины XVII века, изданная в Амстердаме Виллемом Блау, снабжена планом Москвы, панорамой Архангельска и посвящением царю Михаилу Федоровичу. Карта восходит к одной из первых русских попыток картографического описания страны. Стартовая ставка определена в 100 000 рублей.
Столько же стоит на старте и подборка из девяти рисованных шаржей советского скульптора-монументалиста Евгения Вучетича, выполненных 18 июня 1963 года на Июньском пленуме ЦК КПСС, а также прилагаемая записка автора писателю Леониду Соболеву. Карикатурные портреты фиксируют лица эпохи: от Фиделя Кастро и Арама Хачатуряна до Булата Окуджавы, а записка раскрывает неожиданную сторону Вучетича, размышляющего о романе, который отвлекает его от скульптуры. Провенанс лота связан с семейным архивом Соболева. Начальная ставка за раритетные карикатуры — 100 000 рублей.
Из того же архива происходит и письмо Михаила Зощенко от 14 мая 1934 года, адресованное Леониду Соболеву. В нем писатель объясняет отказ от выступлений по состоянию здоровья и упоминает отмененные литературные вечера. Это подлинное свидетельство литературного быта 1930-х годов и редкий автограф Зощенко в частной переписке. Стартовая цена письма составляет 60 000 рублей.